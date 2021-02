Assenteismo, corruzione e gare truccate all’Asl di Caserta: 12 arresti e 79 indagati tra funzionari e dipendenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) 12 arresti e 79 indagati tra funzionari e dipendenti: sono solo alcuni dei numeri all’esito della maxi indagine della Procura di Napoli Nord sull’Asl di Caserta, nel vortice della bufera per episodi di Assenteismo, corruzione e gare d’appalto truccate. Asl Caserta: inchiesta su Assenteismo, corruzione e gare truccate Si sarebbe conclusa con 12 arresti e 6 misure interdittive, un totale di 79 indagati (tra funzionari e dipendenti) e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro la maxi indagine “Penelope” della Procura di Napoli Nord sull’Asl di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) 12e 79tra: sono solo alcuni dei numeri all’esito della maxi indagine della Procura di Napoli Nord sull’Asl di, nel vortice della bufera per episodi did’appalto. Asl: inchiesta suSi sarebbe conclusa con 12e 6 misure interdittive, un totale di 79(tra) e un sequestro di oltre 1,5 milioni di euro la maxi indagine “Penelope” della Procura di Napoli Nord sull’Asl di ...

