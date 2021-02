Ascolti tv domenica 21 febbraio: Le indagini di Lolita Lobosco, Che tempo che fa, LIVE (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ascolti tv domenica 21 febbraio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 21 febbraio 2021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Su Canale 5 LIVE – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 il film Indipendence Day – Rigenerazione. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 il film Troy. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv domenica 21 febbraio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 21 febbraio 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)tv212021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,212021? Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Ledi. Su Canale 5– Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 il film Indipendence Day – Rigenerazione. Su Rai 3 Cheche fa. Su Rete 4 il film Troy. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggioritv212021? Di seguito tutti i dati.tv 212021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...

