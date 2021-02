Ascolti tv, dati Auditel 21 febbraio: Lolita Lobosco boom con 7.5 milioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luisa Ranieri parte con il botto. Il debutto su Rai 1 della sua Lolita Lobosco è stato visto da 7 milioni 535mila telespettatori con il 31,8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, ha registrato 2.022.000 telespettatori pari al 12.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.48: 2.339.000 – 8.6%). Su Rai3 Che Tempo che Fa con Fabio Fazio che aveva tra i suoi ospiti in collegamento Bill Gates e successivamente anche Amadeus e Fiorello da Sanremo ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori pari ad uno share del 9.14% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.060.000 (5.8%). Per Italia 1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.397.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.011.000 spettatori (3.7%) nel primo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 22 febbraio 2021) Luisa Ranieri parte con il botto. Il debutto su Rai 1 della suaè stato visto da 7535mila telespettatori con il 31,8% di share.tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.50 alle 25.24, ha registrato 2.022.000 telespettatori pari al 12.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.48: 2.339.000 – 8.6%). Su Rai3 Che Tempo che Fa con Fabio Fazio che aveva tra i suoi ospiti in collegamento Bill Gates e successivamente anche Amadeus e Fiorello da Sanremo ha raccolto davanti al video 2.414.000 spettatori pari ad uno share del 9.14% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.060.000 (5.8%). Per Italia 1 Independence Day: Rigenerazione ha intrattenuto 1.397.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.011.000 spettatori (3.7%) nel primo ...

