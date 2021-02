Ascensore Chiaia | da oggi riaperto al pubblico con 700 corse al giorno

(Di lunedì 22 febbraio 2021): Interamente rinnovato, l’impianto di risalita torna a collegare viaa via Nardones con 700al. Ha riaperto alcon la prima corsa delle 8.30 di questa mattina l’di. Interamente rinnovato, l’impianto di risalita torna a collegare viaa via Nardones. L’azienda ha acquistato due nuovi ascensori che hanno

NAPOLI. Ancora chiuso al pubblico l'difermo da settembre scorso per lavori straordinari di manutenzione. Fatto sta che la riapertura tanto attesa a dicembre si è prorogata a gennaio, ed ora arrivati a febbraio si ...LA NOVITÀ Napoli: Baretti di, l'area della movida diventa isola... L'INIZIATIVA Napoli, ... intanto, proseguono le polemiche che ruotano attorno all'- mostro costruito proprio a due ...Ascensore Chiaia: Interamente rinnovato, l’impianto di risalita torna a collegare via Chiaia a via Nardones con 700 corse al giorno.Ha riaperto questa mattina al pubblico l’ascensore di Chiaia che collega via Chiaia a via Nardones. L’impianto è stato interamente rinnovato. L’Anm ha acquistato due nuovi ascensori, che hanno ...