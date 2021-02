Artigianfi Consorzio Artigiano di Garanzia Fidi | inammissibile l’atto di citazione

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I fatti narrati sono stati ritenuti privi di qualsiasi fondamento dalla Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Campania che, con sentenza n. 140/2020, dichiaravadinei confronti dell’disoc. coop Arl condannando il ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spesee competenze di giudizio Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Artigianfi Consorzio

Successo per la campagna di adesioni per il nuovo segmento del turismo gastronomico promosso dal Movimento turismo dell’olio. Il Movimento riunirà i “produttori-artigiani” di olio extravergine d'oliva ...Palazzo degli Uffici, il Tar capovolge l’esito della gara d’appalto per la progettazione. Il tribunale amministrativo regionale, sede di Lecce, ha accolto il ricorso presentato dal secondo raggruppame ...