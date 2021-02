Arrivano i vaccini nelle nuove emoji di Apple (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano le emoticon a tema vaccini. Apple, nel prossimo aggiornamento ad iOS 14.5 e iPadOS 14.5, introdurrà circa 200 nuove emoticon su iPhone e iPad e tra queste ci sarà anche l’emoji che rappresenta una siringa. Apple aggiorna le sue emoji in versione pandemia e aggiunge la siringa dei vaccini Tra le emoji anche la siringa del vaccino Si tratta in realtà di una sostituzione. Infatti, la vecchia siringa, che finora era piuttosto intimidatoria, essendo riempita di sangue e gocciolante, si trasforma in una nuova siringa molto pulita e carica del vaccino che potrebbe salvare le nostre vite. Leggi anche › Kate Middleton rivela (per sbaglio) i suoi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021)le emoticon a tema, nel prossimo aggiornamento ad iOS 14.5 e iPadOS 14.5, introdurrà circa 200emoticon su iPhone e iPad e tra queste ci sarà anche l’che rappresenta una siringa.aggiorna le suein versione pandemia e aggiunge la siringa deiTra leanche la siringa del vaccino Si tratta in realtà di una sostituzione. Infatti, la vecchia siringa, che finora era piuttosto intimidatoria, essendo riempita di sangue e gocciolante, si trasforma in una nuova siringa molto pulita e carica del vaccino che potrebbe salvare le nostre vite. Leggi anche › Kate Middleton rivela (per sbaglio) i suoi ...

