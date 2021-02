Arriva l’uovo di Pasqua firmato Chiara Ferragni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Borse, scarpe, linee di abbigliamento: Chiara Ferragni è inarrestabile e ha persino realizzato un uovo di Pasqua che porta la sua firma per questo 2021. La celebre influencer cremonese, attualmente in dolce attesa, ha confermato il proprio impegno sociale (coltivato anche con il marito Fedez) realizzando uno dei tipici dolci Pasquali con la grafica del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Borse, scarpe, linee di abbigliamento:è inarrestabile e ha persino realizzato un uovo diche porta la sua firma per questo 2021. La celebre influencer cremonese, attualmente in dolce attesa, ha confermato il proprio impegno sociale (coltivato anche con il marito Fedez) realizzando uno dei tipici dolcili con la grafica del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Arriva l'uovo di cioccolato di Chiara Ferragni, e la Pasqua non è mai stata così fashion - CorrNazionale : #ChiaraFerragni firma l’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi: iniziativa di beneficenza, parte del ricavato andrà all’a… - parloamestessa : Lo sappiamo da che cesto è uscito l'uovo. Per me era una ragione sufficiente perché la (pochissima) sinistra restas… - RavennaAIL : Quest'anno l'uovo di Pasqua AIL arriva a casa tua ! Contatta i numeri 3713489886 - 3332062013 o visita il sito… - giuseppelacara : RT @Qua_Agatha: @Gianmar26145917 Sto Gates ha rotto l'anima Ma che ne sa lui. Pandemia? Lui apre bocca e ne sa. Cambiamenti climatici? Lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva l’uovo Casertana pronta per la sfida alla corazzata Ternana l'eco di caserta