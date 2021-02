Armie Hammer | dopo lo scandalo sessuale verrà cancellato dai film in uscita?

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Che ne sarà della presenza dinel thriller Crisis e soprattutto nell'atteso remake di Assassinio sul Nilo? Page Six torna a riflettere sul futuro della carriera diloche ha travolto l'attore, accusato di cannibalismo e perversioni in seguito a controversi messaggi privati diffusi da una sua ex. Una serie di scioccanti messaggi privati in cuirivelerebbe le sue fantasie sessuali estreme e violente a una sua ex conquista avrebbero messo a repentaglio la carriera dell'attore.che i messaggi sono diventati di dominio pubblico,è stato sostituito dalla commedia romantica Shotgun Wedding, che avrebbe dovuto interpretare a fianco di ...

Page Six torna a riflettere sul futuro della carriera di Armie Hammer dopo lo scandalo sessuale che ha travolto l'attore, accusato di cannibalismo e perversioni in seguito a controversi messaggi privati diffusi da una sua ex. Una giusta causa: una scena con Armie Hammer. In un film con Gina Carano, Armie Hammer, Shia LaBeouf e Kevin Spacey, ma tornerà a lavorare. Di solito i bimbi nei film sono insopportabili, quasi quanto Joss Whedon su un set, qui invece c'è come ... Ecco le dichiarazioni da brividi di Paige Lorenze, una delle ex fidanzate di Armie Hammer che lo ha accusato di cannibalismo. Un approfondimento sul film Operazione U.N.C.L.E., interpretato da Henry Cavill, con curiosità sulla trama, il cast e le location.