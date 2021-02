Arianna Alessi | ' Bisogna lavorare ogni giorno come se fosse il primo'

Ultime Notizie dalla rete : Arianna Alessi

TGCOM

Volitiva , determinata, piena di energia , attenta alla sostenibilità e al sociale : è, la top manager veneta che affianca nella vita e nel lavoro Renzo Rosso , patron di Diesel , il famoso brand di jeans ., CEO di Red Circle Investments e Diesel Farm e ...... che hanno incontrato Renzo Rosso e, rispettivamente presidente e vicepresidente di OTB Foundation. Le due associazioni hanno così potuto presentare personalmente ai loro finanziatori ...Arianna Alessi, CEO di Red Circle Investments e Diesel Farm e Vice Presidente di OTB Foundation, si racconta a Tgcom24 ...Otb foundation premia chi si batte per un futuro migliore. L’organizzazione non profit del gruppo Otb-Only the brave di Renzo Rosso ha svelato oggi - 19 febbraio - ...