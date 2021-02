Arcuri ha i giorni contati. Toti: «Draghi faccia presto. Decida. Gli rinnovi la fiducia o lo rimuova» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con quella faccia un po’ così, di uno che si trova lì per caso, Domenico Arcuri è rimasto in sella fin troppo. Sul commissario straordinario all’emergenza Covid, nominato da Conte, da settimane si abbattono gli strali del centrodestra. E gli accertamenti della magistratura. Giorgia Meloni è stata la prima a chiedere lumi sulle troppe anomalie della sua gestione della pandemia. Mascherine, banchi a rotelle. Ultimo spreco il progetto dei gazebo-primula come presidi della campagna vaccinale. Arcuri nel mirino di tutti, Draghi al bivio Dopo Fratelli d’Italia si è accodata la Lega. Con Salvini a chiedere la testa del super-commissario. Che da un po’ di giorni non si fa sentire. Ha optato la tattica di smaterializzarsi per evitare i cannoneggiamenti avversari. Che Draghi dimostri con i fatti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con quellaun po’ così, di uno che si trova lì per caso, Domenicoè rimasto in sella fin troppo. Sul commissario straordinario all’emergenza Covid, nominato da Conte, da settimane si abbattono gli strali del centrodestra. E gli accertamenti della magistratura. Giorgia Meloni è stata la prima a chiedere lumi sulle troppe anomalie della sua gestione della pandemia. Mascherine, banchi a rotelle. Ultimo spreco il progetto dei gazebo-primula come presidi della campagna vaccinale.nel mirino di tutti,al bivio Dopo Fratelli d’Italia si è accodata la Lega. Con Salvini a chiedere la testa del super-commissario. Che da un po’ dinon si fa sentire. Ha optato la tattica di smaterializzarsi per evitare i cannoneggiamenti avversari. Chedimostri con i fatti ...

