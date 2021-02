Arbitro Atalanta-Real Madrid: scelto il tedesco Stieler per il match (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per il match di Champions League tra Atalanta e Real Madrid: dirige il tedesco Stieler L’Atalanta mercoledì ospita il Real Madrid al Gewiss Stadium di Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sognano un’altra impresa in campo euroepo, forti del 4-2 sul Napoli appena messo a segno ieri. Intanto la Uefa ha reso noto la designazione del sestetto arbitrale. Arbitro Tobias Stieler GERAssistenti Christian Gittelmann GEREduard Beitinger GERQuarto Arbitro Sandro Schärer SUIVAR Bastian Dankert GERAssistente VAR Harm Osmers GER Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per ildi Champions League tra: dirige ilL’mercoledì ospita ilal Gewiss Stadium di Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sognano un’altra impresa in campo euroepo, forti del 4-2 sul Napoli appena messo a segno ieri. Intanto la Uefa ha reso noto la designazione del sestetto arbitrale.TobiasGERAssistenti Christian Gittelmann GEREduard Beitinger GERQuartoSandro Schärer SUIVAR Bastian Dankert GERAssistente VAR Harm Osmers GER Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : L'Atalanta vince ma Gasperini è furioso con l'arbitro? - Gazzettadmilano : Atalanta, poker al Napoli. Gasperini attacca l’arbitro. - salvione : Gasperini espulso in Atalanta-Napoli: le parole dette all'arbitro - napolista : Il Corsport: grave non vedere un rigore come quello per l’Atalanta Errore dell’arbitro ma soprattutto del Var sul… - Dalla_SerieA : Gasperini espulso in Atalanta-Napoli: le parole dette all'arbitro - -