Approvato il nuovo decreto Covid | le nuove regole | ecco cosa cambia

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri haillegge. Un laconico flash di agenzia attorno alle 11:30 conferma l’approvazione del provvedimento che si limita però a soli piccoli ritocchi rispetto al Dpcm del governo Conte, che resta in vigore fino al prossimo 5 marzo. “Il Consiglio dei ministri, si apprende fa fonti di governo, hail Dlcon la proroga delle misure anti pandemia come il blocco dello spostamento tra regioni”. Così l’agenzia Adnkronos in tarda mattinata. Nessuna modifica quindi al modello di classificazione per colori delle regioni, che resta per il momento confermato.lecheno Il provvedimento ...