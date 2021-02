SteelRevel : RT @HDblog: Apple supera tutti e torna al primo posto del mercato smartphone - PaoloCaminiti1 : RT @Affaritaliani: Apple torna al primo posto nelle vendite mondiali di smartphone - HDblog : Apple supera tutti e torna al primo posto del mercato smartphone - Giornaleditalia : Apple torna al primo posto nelle vendite mondiali di smartphone - popoloZeta : RT @MilanoFinanza: Apple torna al vertice dei produttori di smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Apple torna

Roma, 22 febbraio 2021 -numero 1 al mondo nella vendita degli smartphone . Il lancio della variante 5G dell'iPhone ha fatto riguadagnare adla vetta della classifica dei produttori mondiali di smartphone ...Il mercato smartphone ha registrato un'ulteriore contrazione, mapuò cantare vittoria perchéin vetta alla classifica dei principali produttori scalzando Samsung . È questo in sintesi il bilancio dell'andamento del settore, come descritto da Gartner. La ...Apple torna al vertice della classifica dei produttori di smartphone, non succedeva dal 2016. Sprofonda Huawei: il colosso cinese non regge la pressione delle sanzioni. Apple torna ad essere la regina ...Da San Francisco le ultime notizie della settimana: il futuro incerto delle cable car, al via i vaccini per i senzatetto, ricominciano i lavori per i due nuovi edifici di Apple, YouTube in difesa dei ...