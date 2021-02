Apple per la prima volta dopo quattro anni supera Samsung nelle vendite di smartphone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grazie alla popolarità di iPhone 12 Apple ha superato Samsung nelle vendite di smartphone nell'ultimo trimestre dello scorso anno, la prima volta in quattro anni. L'azienda di mercato Gartner afferma che Apple ha registrato una crescita anno su anno del 14,9%, mentre Samsung ha visto le proprie vendite diminuire dell'11,8% nello stesso periodo. Gartner afferma che durante tutto il 2020 Apple ha registrato una crescita più modesta del 3,3%, mentre le vendite di Samsung sono diminuite del 14,6%. "Il lancio della serie iPhone 12 5G ha aiutato Apple a registrare una crescita a due cifre nel quarto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grazie alla popolarità di iPhone 12hatodinell'ultimo trimestre dello scorso anno, lain. L'azienda di mercato Gartner afferma cheha registrato una crescita anno su anno del 14,9%, mentreha visto le propriediminuire dell'11,8% nello stesso periodo. Gartner afferma che durante tutto il 2020ha registrato una crescita più modesta del 3,3%, mentre ledisono diminuite del 14,6%. "Il lancio della serie iPhone 12 5G ha aiutatoa registrare una crescita a due cifre nel quarto ...

Apple torna al primo posto nelle vendite mondiali di smartphone

Apple torna numero uno mondiale negli smartphone. Il lancio della variante 5G dell'iPhone ha fatto riguadagnare ad Apple la vetta della classifica dei produttori mondiali di smartphone per la prima volta in cinque anni, contrastando il più ampio rallentamento delle vendite di telefoni durante la pandemia.

Vista potenziata con Samsung: arrivano i Glasses Lite La realtà aumentata come nuova frontiera per i gadget tecnologici ... E lo stanno facendo ora anche Apple, con un progetto misterioso già messo in cantiere, e Samsung. Il gruppo sudcoreano sembra ...

