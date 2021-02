Apple è il primo produttore di smartphone al mondo. Secondo Gartner ha sorpassato Samsung (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con 80 milioni di iPhone venduti Apple sarebbe tornata dopo anni ad essere la numero uno nel mondo degli smartphone, passando Samsung. Cala globalmente il mercato, e cala anche la quota di una Huawei sempre più in crisi. ... Leggi su dday (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con 80 milioni di iPhone vendutisarebbe tornata dopo anni ad essere la numero uno neldegli, passando. Cala globalmente il mercato, e cala anche la quota di una Huawei sempre più in crisi. ...

