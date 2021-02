Antonella Cucciniello | direttrice dei Girolamini | Su Istagram il diario della mia quotidiana meraviglia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 febbraio 2021) di Bianca Desideri Un patrimonio di storia, arte e cultura quello del Complesso deinel centro storico di Napoli, sito all’incrocio tra via Duomo e via dei Tribunali. Fondato alla fine del Cinquecento, via via ingranditosi, è diventato Monumento nazionale nel 1866. Chiesa, quadreria, biblioteca, due chiostri monumentali e l’oratorio dell’Assunta costituiscono questo capolavoro, un luogo dove gli amanti del bello, dell’arte e gli studiosi possono immergersi e al momento stesso perdersi. Il Covid 19 ha penalizzato anche questa realtà che come molti musei e biblioteche sono comunque accessibili al pubblico virtualmente grazie ai social. Ne parliamo con la. Con la sua nomina a, nello scorso settembre da parte del ministro per i Beni e le Attività ...