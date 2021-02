Antonella Clerici, su Instagram dedica d’amore per il compleanno della figlia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Festa in famiglia per un compleanno davvero speciale: Antonella Clerici ha condiviso con i suoi tanti follower su Instagram alcuni scatti in occasione del compleanno della figlia Maelle. La conduttrice ha pubblicato anche alcune Stories in cui mostra le due torte realizzate per il grande giorno e l’allestimento della casa con tanti palloncini colorati e quelli a forma di numero 12, ovvero gli anni che ha compiuto la figlia avuta con l’ex compagno Eddy Martens. Tra gli scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram anche uno in cui si vede Antonella Clerici insieme a Maelle mentre sono intente a spegnere due grandi candeline. Dolcissima e piena di amore la dedica che ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Festa in famiglia per undavvero speciale:ha condiviso con i suoi tanti follower sualcuni scatti in occasione delMaelle. La conduttrice ha pubblicato anche alcune Stories in cui mostra le due torte realizzate per il grande giorno e l’allestimentocasa con tanti palloncini colorati e quelli a forma di numero 12, ovvero gli anni che ha compiuto laavuta con l’ex compagno Eddy Martens. Tra gli scatti pubblicati sul proprio profiloanche uno in cui si vedeinsieme a Maelle mentre sono intente a spegnere due grandi candeline. Dolcissima e piena di amore lache ...

