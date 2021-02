Antonella Clerici festeggia i 12 anni di Maelle | torta e brunch a tema

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non poteva che avere unaperfetta e personalizzata!, la figlia die del suo ex Eddy Martens, hato 12e per l’occasione la conduttrice tv ha organizzato un party dolcissimo tra fiori, palloncini e un dolce al cioccolato con la glassa a forma di cavallo, la grande passione della ragazzina. “Auguri amore mio grande… cresci troppo in fretta… già 12. Sembra ieri, eppure… Sei speciale, generosa, simpatica e timida, ma è il cuore di mamma che parla” è la dedica della. Laha allestito la sala con palloncini e fiori di ogni tipo e poi una bellaal cioccolato. A spegnere le candeline insieme a, mammatra i ...