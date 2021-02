Anticorpi monoclonali | all’Italia vanno le briciole “Acquistate solo 15mila dosi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Quindicimila fiale disu 60 milioni di persone, cinquemila di Bamlamivimab che arriveranno entro metà marzo e diecimila di Regeneron disponibili tra un mese. Quindicimilaa fronte di una richiesta di milioni di persone per il farmaco approvato in fretta e furia dall’Aifa e che avrebbe dovuto rappresentare un prezioso alleato nella cura del Covid in pazienti a rischio nelle prime fasi della malattia.diUna goccia nel mare, se si pensa che la Germania subito dopo l’autorizzazione è riuscita a mettere le mani su 200mila fiale. Già, ma la Germania si è mossa in anticipo. Giuseppe Traversa, dirigente dell’area strategia ed economia di Aifa: ...