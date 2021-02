Ant-Man 3: Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano le riprese in estate (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le star del Marvel Cinematic Universe Michael Douglas ed Evangeline Lilly confermano l'inizio della lavorazione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania per l'estate. Michael Douglas ed Evangeline Lilly hanno confermato che le riprese di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, più noto finora come Ant-Man 3, prenderanno il via in estate. Il regista della saga Peyton Reed farà ritorno dietro la macchina da presa della nuova avventura che vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni di Scott Lang, alias Ant-Man, mentre Evangeline Lilly sarà la co-protagonista Hope van Dyne, alias Wasp. Michael Douglas e Michelle Pfeiffer torneranno a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le star del Marvel Cinematic Universeedl'inizio della lavorazione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania per l'edhanno confermato che ledi Ant-Man and The Wasp: Quantumania, più noto finora come Ant-Man 3, prenderanno il via in. Il regista della saga Peyton Reed farà ritorno dietro la macchina da presa della nuova avventura che vedrà il ritorno di Paul Rudd nei panni di Scott Lang, alias Ant-Man, mentresarà la co-protagonista Hope van Dyne, alias Wasp.e Michelle Pfeiffer torneranno a ...

