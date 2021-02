Anoressia e bulimia | Alice | «Era l’unico modo perché mia madre mi guardasse»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) «Lasciare il piatto vuoto era l’unico modo che conoscevo per far sì che mia madre mi guardasse». A parlare così è Alice (nome di fantasia), entrata nel tunnel dell’anoressia da adolescente, come avviene quasi sempre. E altrettanto comunemente per motivi che nulla hanno a che vedere con il cibo. A far scattare nella mente delle ragazze la voglia di smettere di nutrirsi, infatti, è raramente una dieta che sfugge di mano. Piuttosto ferite psicologiche più o meno gravi che decidono di manifestare così, sperando che qualcuno se ne accorga.

MeridioNews : L'epidemia dei disturbi alimentari tra i più piccoli «Non solo anoressia e bulimia. Casi gravi a 9 anni» - RaiperilSociale : Qui ? - ChiaraSoleMS : Foto appena pubblicata @ MondoSole anoressia bulimia binge disturbi alimentari (dipendenze) - ChiaraSoleMS : Foto appena pubblicata @ MondoSole anoressia bulimia binge disturbi alimentari (dipendenze) - Feffe1992 : RT @gieffepparo: MTR che parla tranquillamente in TV di bulimia, anoressia, ansia. Che differenza con la stupidità della Capriotti che cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Anoressia bulimia

La Repubblica

Negli ultimi mesi i casi die alimentazione incontrollata sono aumentati di circa un quarto rispetto all'epoca pre - Covid. O quantomeno questo è quello che notano sul campo i medici del Policlinico Sant'...E per quei ragazzi che già avevano una predisposizione per i disturbi alimentari (come) la situazione si è acuita" . Durante la breve pausa estiva siamo tutti rientrati in una ...«In reparto adesso abbiamo una ragazzina alta 165 centimetri per 29 chili», spiega a MeridioNews la dottoressa di Neuropsichiatria infantile Carmelita Russo. «In aumento anche patologie meno note»: da ...Una legge mette in rete gli ospedali che curano anoressia e bulimia. Ecco i centri già attivi in Lombardia, siti online e telefoni ...