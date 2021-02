Annamaria, mamma di Stefania Orlando: un rapporto particolare (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Annamaria, mamma di Stefania Orlando: in che rapporti sono? La gieffina parla della loro storia: “Sono la sua fotocopia”. Annamaria, mamma di Stefania Orlando, in che rapporti sono tra loro? Ecco chi è la donna, che stasera ha fatto una sorpresa grande alla sua bambina. Dopo il papà che è entrato per confortarla, stasera la Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di: in che rapporti sono? La gieffina parla della loro storia: “Sono la sua fotocopia”.di, in che rapporti sono tra loro? Ecco chi è la donna, che stasera ha fatto una sorpresa grande alla sua bambina. Dopo il papà che è entrato per confortarla, stasera la

Emanuel74930435 : RT @ssofiaaaas: E anche mamma Annamaria approva l'amicizia con Tommaso, con il video di Tommaso che fa girare Stefania dopo aver vinto il t… - maccario_marta : RT @PossoDire__: Io con il cuore a pezzi per Eli che piange per la sorpresa di mamma Annamaria a Stefania . ???? #GFVIP #tzvip - basicleoo : RT @isideorlando: Grazie mamma Annamaria e papà Pietro per aver messo al mondo questo incredibile essere umano ?? | #sovip #tzvip #nostefyno… - isorrisidiem : RT @ssofiaaaas: E anche mamma Annamaria approva l'amicizia con Tommaso, con il video di Tommaso che fa girare Stefania dopo aver vinto il t… - 3Finalisti : Mamma Annamaria che ama gli Zorzando ???? #tzvip #sovip -