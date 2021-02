Angolo relax in casa: come arredarlo alla perfezione! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avete deciso di realizzare un piccolo Angolo di relax in casa? Niente panico, in questo articolo troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno: approfondiamo insieme! Soprattutto dopo una lunga giornata stressante, tra lavoro ed impegni inderogabili, quando torniamo a casa abbiamo bisogno di dedicare un po’ di tempo a noi stessi. C’è chi ama fare un bel bagno caldo, ricco di sali da bagno e fragranze, oppure chi ama dedicare un po’ di tempo a fare qualche attività, come la meditazioni o lo yoga. Se anche voi vi ritrovate in quest’ultimo gruppo, un’ottima idea è di realizzare un proprio Angolo relax nella casa, da dedicare solo a noi stessi! Non preoccupatevi, non dovete avere a disposizione una grande stanza, vi basterà davvero un semplice ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avete deciso di realizzare un piccolodiin? Niente panico, in questo articolo troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno: approfondiamo insieme! Soprattutto dopo una lunga giornata stressante, tra lavoro ed impegni inderogabili, quando torniamo aabbiamo bisogno di dedicare un po’ di tempo a noi stessi. C’è chi ama fare un bel bagno caldo, ricco di sali da bagno e fragranze, oppure chi ama dedicare un po’ di tempo a fare qualche attività,la meditazioni o lo yoga. Se anche voi vi ritrovate in quest’ultimo gruppo, un’ottima idea è di realizzare un proprionella, da dedicare solo a noi stessi! Non preoccupatevi, non dovete avere a disposizione una grande stanza, vi basterà davvero un semplice ...

MassimoColucc13 : RT @CinziaPiero: In attesa delle belle giornate per aiutare gli stanchi automobilisti ad avere un piccolo angolo di relax e pausa. https://… - Volver_SR : Un momento di relax nel nostro meraviglioso angolo #NashiArgan?? 0931 419219 ??viale Tica 199/201 Siracusa - SmartArredo : Daybed letto singolo Napper per soggiorno camera ospiti Napper è un letto singolo daybed multifunzionale, dall'ori… -