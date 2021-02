Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni la difende in diretta a Tgcom24: “Spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Andrea Giambruno, il giornalista compagno di Giorgia Meloni, ha difeso la leader di Fratelli d’Italia in diretta tv a Tgcom24 rivolgendosi direttamente al professor Giovanni Gozzini, lo storico dell’Università di Siena che l’ha insultata, dopo aver mostrato in video alcuni articoli sulla vicenda.”Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita – ha detto Giambruno -. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini. Mi permetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021), il giornalistadi, ha difeso la leader di Fratelli d’Italia intv arivolgendosimente al professor Giovanni Gozzini, lo storico dell’Università di Siena che l’ha insultata, dopo aver mostrato in video alcuni articoli sulla vicenda.”Io sono ildiche è anche ladi mia. Sono molto fiero di quello che ha fattonella sua vita – ha detto-. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini. Mi permetto ...

