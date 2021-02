"Andavamo nel panico". Il punto debolissimo di Conte? Casalino spiffera tutto: in pubblica piazza un'imbarazzante ammissione (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Quando Barbara d'Urso attaccava il Movimento 5 Stelle faceva più danni di dieci puntate di Porta a Porta": notizia choc. E la d'Urso, dopo le frasi di Rocco Casalino resta senza parole. "Le domande veramente difficili sul Covid le ha fatte la d'Urso. Quando facevi le puntate Andavamo in panico. E perdevamo punti nei sondaggi", racconta l'ex portavoce di Giuseppe Conte al Live-Non è la d'Urso. Ora la vita di Rocco Casalino cambia radicalmente. Dopo la fine del Governo Conte, l'ingegnere pugliese è pronto a rimettersi in carreggiata Sceglie il salotto televisivo più seguito della domenica perché Carmelita fa ascolti. Un'intervista fiume in cui racconta anche gli incontri con i più importanti leader del Pianeta. “La Merkel è tra le più preparate: sapeva tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Quando Barbara d'Urso attaccava il Movimento 5 Stelle faceva più danni di dieci puntate di Porta a Porta": notizia choc. E la d'Urso, dopo le frasi di Roccoresta senza parole. "Le domande veramente difficili sul Covid le ha fatte la d'Urso. Quando facevi le puntatein. E perdevamo punti nei sondaggi", racconta l'ex portavoce di Giuseppeal Live-Non è la d'Urso. Ora la vita di Roccocambia radicalmente. Dopo la fine del Governo, l'ingegnere pugliese è pronto a rimettersi in carreggiata Sceglie il salotto televisivo più seguito della domenica perché Carmelita fa ascolti. Un'intervista fiume in cui racconta anche gli incontri con i più importanti leader del Pianeta. “La Merkel è tra le più preparate: sapeva...

zazoomblog : Live Rocco Casalino a Barbara: “Andavamo nel panico per i tuoi attacchi” - #Rocco #Casalino #Barbara: #“Andavamo - h2s0o011 : 'Il Peccato - Il furore di Michelangelo' con mia mamma. Sì visto nel dicembre 2019 perché andavamo raramente al cin… - scmeino_scme8 : @FinalMix5 Fratelli nel Tempo un tempo non mi piaceva affatto per il semplice motivo che fu il mio primo gioco di M… - mare_egeo : @annabocella siii ii, la 'monega', mia nonna ce la metteva nel lettone quando andavamo a dormire da lei... tanti tanti anni fa - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: poi andavamo nel pollaio prendevamo delle uova da sotto le galline e a casa uovo sbattuto con o caffè o marsala e bisc… -