Ancora party abusivi a Napoli, poliziotti in casa durante la festa di laurea: tutti sanzionati (Di lunedì 22 febbraio 2021) Blitz in un appartamento a Napoli durante una festa di laurea, multate 7 persone. Nella serata di ieri gli agenti di Polizia sono intervenuti in via Massimo Stanzione per una segnalazione di una festa privata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall'interno di un appartamento e, una volta entrati, hanno sorpreso 7 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

