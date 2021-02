Anche Samsung al lavoro su gli occhiali per la realtà aumentata? Su Internet spuntano i Glasses Lite (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il produttore coreano sarebbe pronto a celebrare l’ingresso nel Next Wearable Computing con il lancio di due diversi modelli di occhiali AR. I video postati su Twitter sarebbero parte del materiale che accompagnerà il lancio degli occhiali... Leggi su dday (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il produttore coreano sarebbe pronto a celebrare l’ingresso nel Next Wearable Computing con il lancio di due diversi modelli diAR. I video postati su Twitter sarebbero parte del materiale che accompagnerà il lancio degli...

blackeyes972 : 860 EVO SSD Il Samsung 850 Evo è ancora uno dei migliori SSD che abbia mai usato, fortunatamente, il Samsung 860 E… - cellicom : Il futuro passa (anche) da Samsung: i suoi occhiali smart saranno strabilianti (video) - smaalltaalk : odio i samsung ma in questo momento non ho mai voluto un samsung così tanto vi giuro anche un altro telefono va ben… - JacopoTorrisi : @MassimoFamularo @marcinkuz Per sostituire un Huawei P20 io prenderei un OnePlus 8 Pro. Pero' valuta quanto tempo p… - PHONETHRONE2012 : Svelato il futuro di Samsung senza schermi grazie ai Glasses Lite, gli occhiali AR: Tutto è iniziato con i Google G… -