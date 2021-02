ANCE | Buia | pronti a fare la nostra parte nella campagna di vaccinazione

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ha detto di essere a disposizione per aiutare nel portare a compimento ladiin Italia. “Per accelerare il piano vaccinale e uscire prima possibile dall’emergenza sanitaria ognuno devela propria: noi siamola”, ha affermato il presidente dell’associazione nazionale dei costruttori edili, Gabriele. “Il nostro sistema bilaterale con tutte le scuole edili e i centri per la sicurezza dislocati sul territorio nazionale può offrire un valido contributo per immunizzare il personale del nostro settore che conta circa 87 mila imprese e 600 mila addetti”, ha spiegato. “Solo unavaccinale rapida ed efficiente può aiutarci a ritrovare ...

Ultime Notizie dalla rete : ANCE Buia

Il Messaggero

L'ha detto di essere a disposizione per aiutare nel portare a compimento la campagna di ... ha affermato il presidente dell'associazione nazionale dei costruttori edili, Gabriele. "Il nostro ...... commissario all'emergenza Covid, al presidente nazionale diGabrieleche nei giorni scorsi aveva inviato una nota per segnalare che imprese già a lavoro per potenziare la rete dei nosocomi ...(Teleborsa) - L'ANCE ha detto di essere a disposizione per aiutare nel portare ... affermato il presidente dell'associazione nazionale dei costruttori edili, Gabriele Buia. "Il nostro sistema ...Buia: il nostro sistema bilaterale con le scuole edili dislocate su tutto il territorio può offrire un valido contributo ...