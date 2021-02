America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand: precedenti da brividi. I maori sono una bestia nera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non poteva esserci avversario più temibile ad attendere Luna Rossa nella finale dell’America’s Cup 2021. I Defender di Emirates Team New Zealand, inutile nasconderlo, fanno paura. Hanno progettato una barca estrema ed avveniristica (Te Rehutai, in lingua maori significa ‘dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione’), che a detta dello skipper Peter Burling punterà tutto sulla velocità, senza badare più di tanto agli avversari. Lo stesso Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, ha ammesso che i padroni di casa sono molto veloci: il Team Prada Pirelli sta infatti studiando i Kiwi da tempo con un gommone che li segue durante gli allenamenti, scattando foto e video. Inoltre i precedenti tra ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non poteva esserci avversario più temibile ad attenderenella finale dell’Cup 2021. I Defender di Emirates Team New, inutile nasconderlo, fanno paura. Hanno progettato una barca estrema ed avveniristica (Te Rehutai, in linguasignifica ‘dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione’), che a detta dello skipper Peter Burling punterà tutto sulla velocità, senza badare più di tanto agli avversari. Lo stesso Francesco Bruni, timoniere di, ha ammesso che i padroni di casamolto veloci: il Team Prada Pirelli sta infatti studiando i Kiwi da tempo con un gommone che li segue durante gli allenamenti, scattando foto e video. Inoltre itra ...

