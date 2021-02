America’s Cup, Ineos aiuterà New Zealand? Ainslie abbandona gli alleati: “Luna Rossa e i kiwi ora sono soli” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ultimo mese si è parlato tantissimo di quale sarà il futuro della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Team New Zealand e Luna Rossa si affronteranno ad Auckland (Nuova Zelanda) nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca a partire dal prossimo 6 marzo: chi vincerà sette regate potrà tornare a casa con la Coppa delle 100 Ghinee, nata nel lontanissimo 1851. Non finisce qui, perché chi trionferà avrà anche il diritto di decidere dove difendere il titolo: spetta al Defender, infatti, la scelta della località in cui disputare la successiva edizione della competizione. I Campioni in carica avranno anche il vantaggio di scrivere le regole in comune accordo con il Challenger of Record, ovvero il primo Yacht Club a lanciare il guanto di sfida. Patrizio Bertelli, patron di Luna ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell’ultimo mese si è parlato tantissimo di quale sarà il futuro dellaCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Team Newsi affronteranno ad Auckland (Nuova Zelanda) nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca a partire dal prossimo 6 marzo: chi vincerà sette regate potrà tornare a casa con la Coppa delle 100 Ghinee, nata nel lontanissimo 1851. Non finisce qui, perché chi trionferà avrà anche il diritto di decidere dove difendere il titolo: spetta al Defender, infatti, la scelta della località in cui disputare la successiva edizione della competizione. I Campioni in carica avranno anche il vantaggio di scrivere le regole in comune accordo con il Challenger of Record, ovvero il primo Yacht Club a lanciare il guanto di sfida. Patrizio Bertelli, patron di...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - borrillo62 : RT @luigipelli: Ok , ci siamo giocati anche la America's Cup ... - fabiopozzo : @americascup: Vascotto “Luna Rossa ha solo punti forti” L’afterguard e allenatore triestino. “Il segreto della vitt… -