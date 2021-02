America’s Cup, Francesco Bruni: “Facciamo foto e video a New Zealand, sappiamo che sono forti” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il conto alla rovescia verso l’America’s Cup è già iniziato. L’evento più atteso dell’anno scatterà il prossimo 6 marzo e vedrà opposti i padroni di casa di Emirates Team New Zealand a Luna Rossa. Il Team Prada Pirelli sarà chiamato a compiere un’impresa più che leggendaria per portare in Italia un trofeo che è sempre stato sognato, ma mai sollevato al cielo. Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa, in un’intervista rilasciata a SkySport ammette la temibile forza d’urto di Te Rehutai: “C’è tanta gente che dice che Team New Zealand sarà più veloce. Abbiamo visto alla Christmas Cup che hanno una velocità non indifferente. Però noi siamo tanto migliorati da allora. Ovviamente non sappiamo quanto siano migliorati loro, hanno cambiato dei foil, è molto complicato da capire. Però io ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il conto alla rovescia verso l’Cup è già iniziato. L’evento più atteso dell’anno scatterà il prossimo 6 marzo e vedrà opposti i padroni di casa di Emirates Team Newa Luna Rossa. Il Team Prada Pirelli sarà chiamato a compiere un’impresa più che leggendaria per portare in Italia un trofeo che è sempre stato sognato, ma mai sollevato al cielo., timoniere di Luna Rossa, in un’intervista rilasciata a SkySport ammette la temibile forza d’urto di Te Rehutai: “C’è tanta gente che dice che Team Newsarà più veloce. Abbiamo visto alla Christmas Cup che hanno una velocità non indifferente. Però noi siamo tanto migliorati da allora. Ovviamente nonquanto siano migliorati loro, hanno cambiato dei foil, è molto complicato da capire. Però io ci ...

