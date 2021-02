America’s Cup, Ben Ainslie si infuria: “Una delle cose più offensive che abbia vissuto”. Non era stato invitato alla conferenza stampa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ben Ainslie sta facendo le valigie: Luna Rossa ha demolito la sua Ineos Uk con un roboante 7-1 nella Finale della Prada Cup, estromettendolo dalla rincorsa alla America’s Cup. Il quattro volte Campione Olimpico si sentiva sicuro dei propri mezzi ed era convinto di riuscire ad avere la meglio sugli italiani, ma la sua arroganza verbale palesata nelle ultime settimane non lo ha di certo aiutato. I continui attacchi e insulti rivolti a Team Prada Pirelli gli si sono rivoltati addosso e il velista più vincente della storia a cinque cerchi è mestamente capitolato nella baia di Auckland. Si credeva che la spocchia del Sir di Sua Maestà si fosse sopita dopo i sette schiaffoni rimediati contro i ragazzi di Max Sirena e invece Ben Ainslie ha avuto ancora un po’ di cartucce da sparare, prima probabilmente di ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Bensta facendo le valigie: Luna Rossa ha demolito la sua Ineos Uk con un roboante 7-1 nella Finale della Prada Cup, estromettendolo drincorsaCup. Il quattro volte Campione Olimpico si sentiva sicuro dei propri mezzi ed era convinto di riuscire ad avere la meglio sugli italiani, ma la sua arroganza verbale palesata nelle ultime settimane non lo ha di certo aiutato. I continui attacchi e insulti rivolti a Team Prada Pirelli gli si sono rivoltati addosso e il velista più vincente della storia a cinque cerchi è mestamente capitolato nella baia di Auckland. Si credeva che la spocchia del Sir di Sua Maestà si fosse sopita dopo i sette schiaffoni rimediati contro i ragazzi di Max Sirena e invece Benha avuto ancora un po’ di cartucce da sparare, prima probabilmente di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - OA_Sport : America’s Cup, Max Sirena: “Faremo di tutto per portare la Coppa in Italia” - zazoomblog : Calendario America’s Cup 2021 Luna Rossa-Team New Zealand: programma orari tv streaming - #Calendario #America’s… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup I sindacati a Azzolina: "Inconcludente, ci usa per coprire i suoi limiti" AGI - Agenzia Italia