America’s Cup, Ben Ainslie: “Luna Rossa deve fare come la Francia nel 1994 per battere New Zealand” (Di lunedì 22 febbraio 2021) 3 luglio 1994. Questa è una data che gli appassionati di sport in Nuova Zelanda si ricordano a memoria. Viene rimembrata come un incubo ancora oggi, dopo ormai 27 anni. Quel giorno gli All Blacks vennero sconfitti dalla Francia nel loro tempio per eccellenza: l’Eden Park di Auckland. La Nazionale di rugby, sport nazionale per antonomasia a quelle latitudini, si dovette arrendere al cospetto dei Galletti, capaci di imporsi per 23-20 (a dire il vero la settimana prima i transalpini avevano espugnato il Lancaster Park di Christchurch per 22-8, dunque quel successo non era poi tanto imprevedibile). Fu un’umiliazione per i padroni di casa, che da quello stadio erano usciti sconfitti in pochissime altre occasioni in precedenza. Giusto per rimanere nel secondo dopoguerra: 4 volte contro contro l’Australia (1986, 1978, 1955, 1949), 1 contro la ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) 3 luglio. Questa è una data che gli appassionati di sport in Nuova Zelanda si ricordano a memoria. Viene rimembrataun incubo ancora oggi, dopo ormai 27 anni. Quel giorno gli All Blacks vennero sconfitti dallanel loro tempio per eccellenza: l’Eden Park di Auckland. La Nazionale di rugby, sport nazionale per antonomasia a quelle latitudini, si dovette arrendere al cospetto dei Galletti, capaci di imporsi per 23-20 (a dire il vero la settimana prima i transalpini avevano espugnato il Lancaster Park di Christchurch per 22-8, dunque quel successo non era poi tanto imprevedibile). Fu un’umiliazione per i padroni di casa, che da quello stadio erano usciti sconfitti in pochissime altre occasioni in precedenza. Giusto per rimanere nel secondo dopoguerra: 4 volte contro contro l’Australia (1986, 1978, 1955, 1949), 1 contro la ...

