Ambulanti | stop al rinnovo automatico della licenza | la Raggi | “Bandi contro il monopolio”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Parliamo di migliaia di lavoratori, che sfidando gli elementi naturali, e macinando chilometri all’interno di una città sempre più caotica, come gli uccelli migratori (che seguono rotte prestabilite), a giorni alterni saltando di quartiere in quartiere, montano i loro banconi in metallo sotto un cielo di grucce. Fra allegoria e praticità, glirappresentano spesso una vantaggiosa alternativa economica, per quanti costretti a fare i conti col pallottoliere, cercando di guadare la fine del mese. Ci troviamo di fronte ad un settore abbastanza affollato, e puntualmente minato dalla massiccia presenza degli irregolari.: fino ad oggi laveniva prorogata automaticamente ogni 12 anni Anche qui, come per altri rami commerciali, in virtù di un ‘giro’ decennale che determina giorni, strade ed orari, alla luce di ...