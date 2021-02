Altro colpo al clan Schiavone-Zagaria: arresti e sequestri per 15 milioni di euro (Di lunedì 22 febbraio 2021) arresti e sequestri al clan Schiavone-Zagaria. Blitz nella notte dai carabinieri e della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Sono quattro le persone finite in carcere mentre in due hanno ricevuto misure interdittive, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)al. Blitz nella notte dai carabinieri e della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Sono quattro le persone finite in carcere mentre in due hanno ricevuto misure interdittive, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in associazione mafiosa, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tommasolabate : “Non c’è sovranità nella solitudine”. Altro colpo al sovranismo. #Draghi #Senato - ciolansia : Grazie a Renzi per aver riesumato FI ormai un reperto archeologico,grazie a Renzi per il ritorno della Lega al gov… - GrilloMarchese : @machepiacere @X_Maurizio_X Un altro mezzo colpo mi è preso quando ho visto quello di Venezia..... adesso sto meglio?????? - HFidanken : Ieri sera rientrando a casa in taxi, il tassista mi dice che è imbufalito perché il sig. Colpo comincia a parlare d… - Marco18204513 : Profondamente deluso dal #GovernoDraghi. Continuano chiusure e limitazioni delle #libertá personali. Continua il… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro colpo Un anno senza l'arte di Federer, come il mondo senza il sole ... quel rovescio, quella volée, quella sublime leggerezza che accompagnava ogni colpo, ma mi è stato ... profetizzare: 'Questo è finito, quell'altro non vincerà più, quell'altro ancora è un rudere che ...

Vittoria in rimonta a Brescia, la Savino Del Bene vince 2 - 3 ... ma la Savino Del Bene allunga ancora, Stysiak firma il +3, prima con il colpo del 9 - 12, poi con ... Altro time out di Micoli e veemente reazione di Brescia, che segna tre punti in fila e torna sul - 1 ...

Siena, altro colpo di scena Gazaryan è il presidente LA NAZIONE Il tennis di Djokovic nasce dalla testa Una finale dominata grazie alla sua lucidità. Si sono preparati in piccole camere d’albergo, addossando i materassi al muro e tirandogli contro. Hanno vissuto isolati dalla famiglia e dai cari, hanno ...

Firenze: studente muore cadendo dal quarto piano Un 21enne studente del Polimoda è morto sul colpo dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. Il giovane era originario di Monza Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 21enne studente ...

... quel rovescio, quella volée, quella sublime leggerezza che accompagnava ogni, ma mi è stato ... profetizzare: 'Questo è finito, quell'non vincerà più, quell'ancora è un rudere che ...... ma la Savino Del Bene allunga ancora, Stysiak firma il +3, prima con ildel 9 - 12, poi con ...time out di Micoli e veemente reazione di Brescia, che segna tre punti in fila e torna sul - 1 ...Una finale dominata grazie alla sua lucidità. Si sono preparati in piccole camere d’albergo, addossando i materassi al muro e tirandogli contro. Hanno vissuto isolati dalla famiglia e dai cari, hanno ...Un 21enne studente del Polimoda è morto sul colpo dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo. Il giovane era originario di Monza Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 21enne studente ...