Altro che governo dei migliori, questa è pura mediocrazia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – “Doveva essere il governo dei migliori, ma i migliori non sono in parlamento”. E invece eccovi servita la mediocrazia. E’ quanto si legge su una locandina lanciata dal profilo Twitter di CasaPound Italia. Lo stile è cinematografico, con il faccione di Mario Draghi che emerge sopra la schiera dei ministri italiani, in un incrocio apocalittico tra Predestination e The Last Days. Il titolo e l’hashstag che accompagna il flyer è schizzato al terzo posto nelle trending topics (le tendenze del giorno) di Twitter: #mediocrazia. E’ un termine che da solo incuriosisce, perché ribalta con piglio ironico la presunta aristocrazia evocata dalla grancassa mainstream con l’avvento del “Messia” Draghi. Benvenuti nella mediocrazia “Senti come suona bene? Perché impegnarsi a essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – “Doveva essere ildei, ma inon sono in parlamento”. E invece eccovi servita la. E’ quanto si legge su una locandina lanciata dal profilo Twitter di CasaPound Italia. Lo stile è cinematografico, con il faccione di Mario Draghi che emerge sopra la schiera dei ministri italiani, in un incrocio apocalittico tra Predestination e The Last Days. Il titolo e l’hashstag che accompagna il flyer è schizzato al terzo posto nelle trending topics (le tendenze del giorno) di Twitter: #. E’ un termine che da solo incuriosisce, perché ribalta con piglio ironico la presunta aristocrazia evocata dalla grancassa mainstream con l’avvento del “Messia” Draghi. Benvenuti nella“Senti come suona bene? Perché impegnarsi a essere ...

CottarelliCPI : Molti si aspettano la sostituzione di #Arcuri. Non giudico il suo operato come Commissario (ci pensano altri) ma è… - borghi_claudio : @bassarelli Non abbiamo ancora iniziato. La fiducia è stata l'altro ieri. Quanto a lei perchè anche lei si preoccup… - NicolaPorro : Da noi è scoppiata l’imbarazzante bolla delle primule di #Arcuri. In Israele, dove oltre il 45% della popolazione h… - arrotino50 : Nelle ultime 2 settimane , e non è che prima ruggisse , il silenzio del PD è assordante ! Sarà la preparazione dell… - zpuntoeacapo : @giovafilareti @GFI65 avercelo un difensore come De Ligt, altro che palle -