Alpinismo: il Manaslu respinge ancora Simone Moro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Bergamo, 22 febbraio 2021 - Per la terza volta il Manaslu si rivela indomabile in inverno. Simone Moro, l'alpinista bergamasco specialista dell'alta quota, ha deciso di tornare a casa dopo un nuovo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Bergamo, 22 febbraio 2021 - Per la terza volta ilsi rivela indomabile in inverno., l'alpinista bergamasco specialista dell'alta quota, ha deciso di tornare a casa dopo un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Alpinismo Manaslu Moro rinuncia all'ascesa al Manaslu Meteo avverso: "Ma è un'arrivederci" È stato un inizio di anno tragico e difficile per tutto l'alpinismo e anche noi abbiamo dovuto ... Purtroppo quando la variante è stata ultimata, l'inverno al Manaslu era tornato quello di sempre, venti ...

Alpinismo: il Manaslu respinge ancora Simone Moro Purtroppo quando la variante è stata ultimata, l'inverno al Manaslu era tornato quello di sempre, ... "È stato un inizio di anno tragico e difficile per tutto l'alpinismo e anche noi abbiamo dovuto ...

