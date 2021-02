Allenamento Bayern Monaco: la rifinitura alla vigilia della Lazio – VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Allenamento Bayern Monaco: rifinitura dei tedeschi alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio – VIDEO alla vigilia del match di Champions contro la Lazio, il Bayern Monaco è sceso in campo nel proprio centro sportivo per l’Allenamento di rifinitura. Domani sera, alle 21, i bavaresi affronteranno i biancocelesti all’Olimpico per il match valido per l’andata degli ottavi di Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021)dei tedeschidel match di Champions League contro ladel match di Champions contro la, ilè sceso in campo nel proprio centro sportivo per l’di. Domani sera, alle 21, i bavaresi affronteranno i biancocelesti all’Olimpico per il match valido per l’andata degli ottavi di Champions. Leggi su Calcionews24.com

