«Allen v Farrow» | cinque rivelazioni dal nuovo documentario Hbo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) «Per molto tempo, ho cercato di mettere le cose in chiaro. E non importa quel che credete di sapere, sarà sempre e solo la punta dell’iceberg». Dylan Farrow, figlia adottiva di Mia Farrow e Woody Allen, ha parlato con apparente rassegnazione nel primo episodio di Allen v. Farrow, documentario Hbo che negli Stati Uniti ha debuttato domenica. La serie, in sei parti, è l’ultimo capitolo di una battaglia annosa, cominciata nei primi anni Novanta, quando Dylan Farrow ha denunciato il padre adottivo per molestie sessuali. «La relazione con Woody è il rimorso più grande della mia vita», ha ammesso Mia Farrow nel documentario, per il quale non sono stati sentiti né il regista né la moglie, Soon-Yi Previn. La versione di Allen è stata riferita attraverso quanto scritto in Apropos of Nothing, memoir pubblicato lo scorso anno. Ma il contraddittorio, nella sua interezza, è stato negato a Woody Allen.