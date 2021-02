All’asta i bizzarri gioielli di Patricia Mountbatten | la cugina del principe Filippo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Pare che nei primi anni del 900, tra le dame del bel mondo fosse di gran moda indossare delle borsette d’oro con le fattezze degli animali. Grandi giusto per contenere la cipria per il naso, venivano portate al polso come fossero un bracciale. La tracollina a forma di maiale è di sicuro il pezzo più bizzarro tra gli oggetti appartenuti alla contessa Patricia Mountbatten che il 24 marzo prossimo saranno battuti all’asta da Sotheby’s a Londra. Agli appassionati di faccende reali (e ai fan di The Crown) il cognome da nubile dell’aristocratica inglese scomparsa nel 2017 a 93 anni suonerà familiare: si tratta infatti della figlia di Louis Mountbatten, zio del principe Filippo e lontano cugino della regina Elisabetta, quello zio Dickie mentore di Carlo il cui nome è tramandato all’interno della royal family dal terzogenito di Kate e William. La madre Edwina Ashley era considerata una delle donne più belle d’Inghilterra ed era per giunta molto ricca oltre che discendente di Pocahontas: di quella combinazione tra gusto e denaro se ne può trovare traccia proprio tra i gioielli che saranno presto venduti dagli eredi per rispettare le volontà della loro congiunta.