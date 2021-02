Alessandra Sgolastra, ex di Andrea Zenga, presenta il nuovo fidanzato: come reagirà lui? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un paio di anni fa, Andrea Zenga – che attualmente si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – e la fidanzata di allora, Alessandra Sgolastra, hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Lei aveva preso una leggera cotta per il tentatore Andrea Cerioli, ma non era andata oltre e i due dopo un periodo di crisi erano tornati insieme. La ragazza, che ha 24 anni ed è anche lei di Osimo come Zenga, lo ha lasciato un anno fa, poco prima della pandemia, e il ragazzo al GF Vip 5 ha ammesso di averne sofferto. Ora Alessandra, che si mormorava stesse frequentando un nuovo ragazzo, è uscita allo scoperto con lui. I due hanno infatti pubblicato un video in cui si baciano. come la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un paio di anni fa,– che attualmente si trova nella Casa del Grande Fratello Vip 5 – e la fidanzata di allora,, hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Lei aveva preso una leggera cotta per il tentatoreCerioli, ma non era andata oltre e i due dopo un periodo di crisi erano tornati insieme. La ragazza, che ha 24 anni ed è anche lei di Osimo, lo ha lasciato un anno fa, poco prima della pandemia, e il ragazzo al GF Vip 5 ha ammesso di averne sofferto. Ora, che si mormorava stesse frequentando unragazzo, è uscita allo scoperto con. I due hanno infatti pubblicato un video in cui si baciano.la ...

piccolaprelemi : RT @anxietyball19: Zenga al GF e Cerioli all'isola, Alessandra Sgolastra non ha un attimo di tregua, poverina #isoladeifamosi #gfvip - anxietyball19 : Zenga al GF e Cerioli all'isola, Alessandra Sgolastra non ha un attimo di tregua, poverina #isoladeifamosi #gfvip - ExRosmello : RT @benzosdimples: Z: l’ho detto che la mia ragazza ideale è come te R: uguale? proprio come me? identica? Z: si Alessandra Sgolastra: ????… - clexa_griffin : RT @benzosdimples: Z: l’ho detto che la mia ragazza ideale è come te R: uguale? proprio come me? identica? Z: si Alessandra Sgolastra: ????… - AngelicaDiLaur : RT @benzosdimples: Z: l’ho detto che la mia ragazza ideale è come te R: uguale? proprio come me? identica? Z: si Alessandra Sgolastra: ????… -