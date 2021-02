Alassio | Campionato Zonale della classe Laser | vittoria per Burlando | Elena e Boschetti

ClaudioAlmanzi : Oggi la flotta Laser ad Alassio per il Campionato Zonale - ClaudioAlmanzi : Ad Alassio da oggi il Campionato Zonale Laser della Primazona - ClaudioAlmanzi : Il Campionato Zonale Laser ad Alassio -

...da una cinquantina di concorrenti ha dato vita nel fine settimana a un combattutozonale ...organizzare la manifestazione in maniera impeccabile è stato il Circolo Nautico Al Mare di. ...Zonale Laser adSAVONA. 21 FEBBR. Una flotta composta da una cinquantina di concorrenti ha dato vita ad un combattutozonale di Primazona per la Classe Laser. Ad ...di Paolo Almanzi – Una flotta composta da una cinquantina di concorrenti ha dato vita nel fine settimana a un combattuto campionato zonale di Primazona ... è stato il Circolo Nautico Al Mare di ...SAVONA. 21 FEBBR. Una flotta composta da una cinquantina di concorrenti ha dato vita ad un combattuto campionato zonale di Primazona per la Classe Laser. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Dario B ...