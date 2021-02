Alaba al Real Madrid? Kroos avverte: “Non basta essere forte per giocare qui” (Di lunedì 22 febbraio 2021) David Alaba sembra ormai destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il difensore austriaco non ha trovato l'intesa per rinnovare il contratto con i bavaresi. Tuttavia ancora non è chiara la sua prossima destinazione. Tra le tante ipotesi fatte c'è anche il Real Madrid: i Blancos stanno valutando diversi profili per rinforzare il proprio reparto arretrato.caption id="attachment 929893" align="alignnone" width="1024" David Alaba Bayern Monaco (getty images)/captionAVVERTIMENTOIl centrocampista Toni Kroos conosce bene Alaba, avendo giocato con lui ai tempi del Bayern Monaco, quando insieme guidarono i bavaresi al Triplete 2013. Tuttavia ai microfoni di Sky Deutschland, il campione del mondo 2014 avverte: "Non gioco con lui da quasi sette anni e mi viene difficile sapere cosa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Davidsembra ormai destinato a lasciare il Bayern Monaco. Il difensore austriaco non ha trovato l'intesa per rinnovare il contratto con i bavaresi. Tuttavia ancora non è chiara la sua prossima destinazione. Tra le tante ipotesi fatte c'è anche il: i Blancos stanno valutando diversi profili per rinforzare il proprio reparto arretrato.caption id="attachment 929893" align="alignnone" width="1024" DavidBayern Monaco (getty images)/captionAVVERTIMENTOIl centrocampista Toniconosce bene, avendo giocato con lui ai tempi del Bayern Monaco, quando insieme guidarono i bavaresi al Triplete 2013. Tuttavia ai microfoni di Sky Deutschland, il campione del mondo 2014: "Non gioco con lui da quasi sette anni e mi viene difficile sapere cosa ...

