Al Centro Studi Americani focus sulla nuova prospettiva economica e finanziaria post Covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Una nuova prospettiva economica e finanziaria per ripristinare la fiducia dopo la crisi del Covid-19. Sarà questo il tema al Centro del dibattito, organizzato dal Centro Studi Americani, oggi pomeriggio alle 17.30. Settantacinque anni dopo gli Accordi di Bretton Woods, Federico Arcelli, professore straordinario dell'Università Telematica G. Marconi, Daniel S. Hamilton, presidente del Transatlantic Leadership Network, Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e Giovanni Tria, già ministro dell'Economia e delle Finanze, parleranno della necessità di adottare un nuovo schema per i prossimi anni. Solo una risposta coordinata e collettiva a livello mondiale sarà in grado di favorire la ricostruzione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Unaper ripristinare la fiducia dopo la crisi del-19. Sarà questo il tema aldel dibattito, organizzato dal, oggi pomeriggio alle 17.30. Settantacinque anni dopo gli Accordi di Bretton Woods, Federico Arcelli, professore straordinario dell'Università Telematica G. Marconi, Daniel S. Hamilton, presidente del Transatlantic Leadership Network, Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e Giovanni Tria, già ministro dell'Economia e delle Finanze, parleranno della necessità di adottare un nuovo schema per i prossimi anni. Solo una risa coordinata e collettiva a livello mondiale sarà in grado di favorire la ricostruzione del ...

