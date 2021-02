Aiuto di emergenza o solidarietà permanente? Il Recovery Plan italiano sorvegliato speciale dai Paesi frugali (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorso è entrata in vigore la legge europea sulla Recovery and Resilience Facility (RRF) del valore di 672,5 mld di euro, la parte più grande del Next Generation EU. Adesso gli Stati membri possono presentare formalmente i Recovery Plan nazionali alla Commissione europea, e continuare con le ratifiche nei 27 parlamenti nazionali dell’Unione europea che daranno il via libera finanziario all’operazione. Finora il processo di ratifica è stata concluso solo da sette parlamenti, ma prima di cominciare a raccogliere i soldi serve l’unanimità sul capitolo che autorizza l’Ue a dotarsi di risorse proprie, garanzia necessaria per collocare titoli emessi ad hoc. Per avere successo, i fondi dovranno iniziare a fluire rapidamente nelle economie degli Stati membri, con l’augurio che questi siano capaci di assorbirli più velocemente – e ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorso è entrata in vigore la legge europea sullaand Resilience Facility (RRF) del valore di 672,5 mld di euro, la parte più grande del Next Generation EU. Adesso gli Stati membri possono presentare formalmente inazionali alla Commissione europea, e continuare con le ratifiche nei 27 parlamenti nazionali dell’Unione europea che daranno il via libera finanziario all’operazione. Finora il processo di ratifica è stata concluso solo da sette parlamenti, ma prima di cominciare a raccogliere i soldi serve l’unanimità sul capitolo che autorizza l’Ue a dotarsi di risorse proprie, garanzia necessaria per collocare titoli emessi ad hoc. Per avere successo, i fondi dovranno iniziare a fluire rapidamente nelle economie degli Stati membri, con l’augurio che questi siano capaci di assorbirli più velocemente – e ...

