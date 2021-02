Agli italiani piace la musica «sovranista» (Di lunedì 22 febbraio 2021) In tre decenni, la situazione si è ribaltata: la generazione Z ascolta soprattutto canzoni tricolore cantate in italiano. Tutto merito dell'hip-hop. Altro che esterofilia. Nel nostro Paese è la musica italiana a farla da padrona in tutte le classifiche che contano: da quelle di vendita dei singoli e degli album a quelle delle piattaforme streaming e dei brani più trasmessi in radio. Una lenta ma inesorabile rivincita della canzone nostrana, iniziata da lontano, 30 anni fa, nel 1991, quando nella Top ten dei dischi più venduti dell'anno c'erano sei album internazionali e quattro italiani. Nomi d'arte a parte - spesso in inglese - in tre decenni la situazione si è completamente ribaltata. Lo confermano i dati ufficiali della Federazione Industria musicale italiana: l'album più acquistato nel 2020 è stato Perdono di Marracash, seguito da ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) In tre decenni, la situazione si è ribaltata: la generazione Z ascolta soprattutto canzoni tricolore cantate in italiano. Tutto merito dell'hip-hop. Altro che esterofilia. Nel nostro Paese è laitaliana a farla da padrona in tutte le classifiche che contano: da quelle di vendita dei singoli e degli album a quelle delle piattaforme streaming e dei brani più trasmessi in radio. Una lenta ma inesorabile rivincita della canzone nostrana, iniziata da lontano, 30 anni fa, nel 1991, quando nella Top ten dei dischi più venduti dell'anno c'erano sei album internazionali e quattro. Nomi d'arte a parte - spesso in inglese - in tre decenni la situazione si è completamente ribaltata. Lo confermano i dati ufficiali della Federazione Industriale italiana: l'album più acquistato nel 2020 è stato Perdono di Marracash, seguito da ...

