Agguato in Congo, Meloni: "Siamo sconvolti e addolorati. Il governo riferisca il prima possibile"

"Riposa in pace, Vittorio". E' addolorata Giorgia Meloni che dà sfogo alla sua tristezza: "Vittorio Iacovacci, il carabiniere rimasto ucciso in Congo aveva 30 anni, una vita davanti. Morto mentre tentava di proteggere l'ambasciatore, anche lui drammaticamente ucciso. Riposa in pace Vittorio, grazie per avere combattuto con coraggio fino alla fine. "Siamo sconvolti e addolorati – aveva detto la leader di FdI non appena si è diffusa la notizia della tragedia- Seguiamo con apprensione gli sviluppi e chiediamo al governo di riferire il prima possibile in Parlamento". Il Vescovo di Latina ha telefonato alla famiglia Morire a 30 anni è un'infamia. Il vescovo di Latina, mons. Mariano Crociata, ha chiamato la famiglia di Vittorio Iacovacci, il giovane ...

sbonaccini : Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta… - HuffPostItalia : Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere - lucianonobili : Profondo cordoglio per la drammatica morte dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio e di un nostro carabiniere a c… - bbeghella : RT @RaiNews: Chi era Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nell'agguato in #Congo - Urania_Pleiadi : RT @sbonaccini: Profondo dolore per la morte dell’ambasciatore Italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio… -