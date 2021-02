Agata Scuto era incinta del compagno della madre? Inquietanti dubbi sulla sua scomparsa

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ad Acireale (Catania): eraquando di lei si è persa ogni traccia? Non è questa una ipotesi surreale. Dal 4 giugno 2012 la 22enne è sparita misteriosamente. Affetta da disabilità, usciva di rado. LaMirella dopo aver sporto denuncia di, la ritirò. Rosario, l’allora, disse di averla vista in giro con un ragazzo, e si ipotizzò che il suo fosse un allontanamento volontario.: di lei nessuna traccia dal 2012 Il motivo del suo gesto lo ha spiegato qualche mese fa ai microfoni di Chi l’ha visto?, quando l’inviato del programma di Rai 3 ha bussato alla porta di casa per far luce sul caso, più che sospetto. Una segnalazione anonima alla trasmissione è ...

scomparsa ad Acireale : nessuna traccia della ragazza né in cantina né nel giardino di casa. Trovate tracce di sangue su un pezzo di metallo che era nella disponibilità dell'ex compagno ...
La 22enne è scomparsa da Acireale nel giugno del 2012. Alla fine dello scorso anno, la procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio e iscritto nel registro degli indagati Rosario Palermo.
Agata Scuto scomparsa ad Acireale: nessuna traccia della ragazza né in cantina né nel giardino di casa. Trovate tracce di sangue su un pezzo di metallo che era nella disponibilità dell'ex compagno del ...