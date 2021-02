«Addio al nubilato», una clip in esclusiva del film con Laura Chiatti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è una commedia da ridere, di quelle in cui l’eccesso possa provocare un distaccamento dalla realtà. Addio al nubilato, al debutto su Amazon Prime Video il 24 febbraio prossimo, è la cronaca di un’amicizia ritrovata, di dissapori e piccole incomprensioni, sfumate nel momento che precede le nozze. «(Addio al nubilato, ndr) Racconta una storia vera ed è una commedia con un aspetto molto drammatico», ha precisato Laura Chiatti, protagonista del film, quando a gennaio ci ha raccontato di sé sulla cover di Vanity Fair. Allora, l’attrice ha descritto la propria pellicola come «La parabola di cinque ragazze che si conoscono fin dall’adolescenza e per un lungo periodo si perdono di vista. Il matrimonio di una di loro è l’occasione per ripercorrere il tempo passato, quello perso e le cose non dette». Addio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del film Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Non è una commedia da ridere, di quelle in cui l’eccesso possa provocare un distaccamento dalla realtà. Addio al nubilato, al debutto su Amazon Prime Video il 24 febbraio prossimo, è la cronaca di un’amicizia ritrovata, di dissapori e piccole incomprensioni, sfumate nel momento che precede le nozze. «(Addio al nubilato, ndr) Racconta una storia vera ed è una commedia con un aspetto molto drammatico», ha precisato Laura Chiatti, protagonista del film, quando a gennaio ci ha raccontato di sé sulla cover di Vanity Fair. Allora, l’attrice ha descritto la propria pellicola come «La parabola di cinque ragazze che si conoscono fin dall’adolescenza e per un lungo periodo si perdono di vista. Il matrimonio di una di loro è l’occasione per ripercorrere il tempo passato, quello perso e le cose non dette». Addio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del filmAddio al nubilato, le foto del film

I lavori piuttosto insoliti che hanno stipendi davvero soddisfacenti ... organizzando anche un fantastico addio al nubilato. Il cachet, anche questa volta piuttosto proficuo, è di circa 150 euro all'ora. Dunque, ecco quali sono i lavori piuttosto insoliti che hanno ...

CHIARA FRANCINI/ "Sto vivendo un ottimo momento? ma ancora non mi sposo!" 'Addio al nubilato' è il film che oggi presenta con Laura Chiatti a Domenica In. Il film esce il prossimo 24 febbraio su Amazon prime: 'E' un film che si basa su un'amicizia al femminile, non ha a ...

