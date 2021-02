Addio ai Daft Punk | si sono sciolti dopo 28 anni di carriera L’annuncio nell’ultimo video insieme

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il deserto, il silenzio, due caschi riconoscibilissimi e alla fine l’autodistruzione di uno dei due. Così con undalla durata di otto minuti dal titolo secco e senza giri di parole “Epilogue“, il duo elettronico francese(formato da Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo) ha annunciato lo scioglimento28di onoratanel mondo della musica: dal 1993 al 2021. La clip vede i due che per moltihanno nascosto le loro caratteristiche dietro le maschere da robot, che camminano per il deserto, indossando i loro iconici caschi spaziali e le giacche di pelle.pochi istanti si nota che uno dei due artisti che ha dietro la schiena un timer che viene azionato. Il primo si allontana e poi esplode. La scena si ...

I Daft Punk dopo vent'otto anni di carriera hanno chiuso la loro attività. I Daft Punk si dividono. L'annuncio è stato dato questa mattina con un video di 8 minuti (per gran parte muto) intitolato Epilogue postato su Youtube in cui uno dei due fa esplodere l'altro. E' ufficiale: i Daft Punk si sono sciolti. Il duo elettronico dai caschi dorati ha annunciato il proprio scioglimento in maniera del tutto singolare, tramite un video su Youtube.